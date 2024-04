Exposition Les Jeux Olympique 7 avenue Olivier Guichard 44500 La baule escoublac La baule escoublac, mardi 16 avril 2024.

Exposition Les Jeux Olympique Dans le cadre des Jeux Olympiques 2024, la Ville de La Baule-Escoublac propose une exposition du 16 avril au 13 juillet 2024 à l’Hôtel de Ville. Du 16 avril au 13 juillet Hall de l’Hôtel de … 16 avril – 12 juillet 7 avenue Olivier Guichard 44500 La baule escoublac

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-16T09:00:00+02:00 – 2024-04-16T19:00:00+02:00

Fin : 2024-07-12T09:00:00+02:00 – 2024-07-12T19:00:00+02:00

Dans le cadre des Jeux Olympiques 2024, la Ville de La Baule-Escoublac propose une exposition du 16 avril au 13 juillet 2024 à l’Hôtel de Ville.

Du 16 avril au 13 juillet

Hall de l’Hôtel de Ville

Du lundi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h

7 avenue Olivier Guichard 44500 La baule escoublac
Loire-Atlantique Pays de la Loire
02 51 75 75 75
http://www.labaule.fr

CULTURE EXPOSITION