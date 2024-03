Exposition : les cornes L’Atelier blanc et le Moulin des arts Villefranche-de-Rouergue, vendredi 31 mai 2024.

31 mai – 2 juin L'Atelier blanc et le Moulin des arts Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T14:00:00+02:00 – 2024-05-31T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Après le succès de l’exposition Chrysalides, qui avait à la fois séduit et intrigué les visiteurs, Lionel Sabatté nous fait le plaisir de revenir dans le jardin de L’Atelier Blanc avec l’une de ces sculptures animales surgies de matériaux particuliers et incongrus qui défient le temps et interrogent le vivant, la notion de cycle mais aussi notre système de valeur.

L’Atelier blanc et le Moulin des arts Chemin de la rive droite, 12200 Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie 05 81 21 83 61 http://www.atelier-blanc.org L’Atelier Blanc et son jardin peuplé d’œuvres artistiques invitent, au cœur de la création contemporaine, à découvrir des artistes professionnels, reconnus ou émergents, issus des scènes régionale, nationale ou internationale. Sont organisées visites guidées des expositions, ateliers pour enfants, actions culturelles accompagnant les expositions.

Le Moulin des Arts accueille des artistes en résidence, en lien avec les expositions programmées et le Prix de la Jeune Création. Des temps de rencontres et de restitution sont organisés pour chaque artiste accueilli.

Ouvert de mars à décembre, du mercredi au samedi, de 14 h à 18 h, entrée libre.

