Exposition Les chevalets des oiseaux Montivilliers, jeudi 13 juin 2024.

Exposition Les chevalets des oiseaux Montivilliers Seine-Maritime

Vendredi

Installées dans le parc Georges Brassens, 13 toiles géantes rendent hommage aux peintres naturalistes. Inspirés par les noms des rues du quartier des Murets de Montivilliers portant les noms d’oiseaux présents en Normandie, les peintres amateurs de l’association des Amis des Arts invitent les visiteurs à observer la faune locale.

Grâce à des outils de médiation, les visiteurs pourront entendre le cri de la buse, de la mésange et autre bergeronnette et en apprendre un peu plus sur ces espèces. Les enfants des écoles situées à proximité seront invités à découvrir cette installation mêlant art et nature. Ce projet permet de faire entrer les promeneurs dans un espace naturel préservé en plein cœur de la ville pour une immersion complète.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-13

fin : 2024-10-13

Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie

