Exposition : les bêtes au Moyen Âge – comme un goût de merveilleux Abbaye de Hambye Hambye, samedi 18 mai 2024.

Exposition : les bêtes au Moyen Âge – comme un goût de merveilleux Ouverture de l’exposition « Les bêtes au Moyen Âge – Comme un goût de merveilleux », Carte blanche à Jean Philippe Burnel et Marc Taupin. Sur les murs de la salle d’exposition et des chapelles de l’égl… Samedi 18 mai, 20h30 Abbaye de Hambye

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T20:30:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Fin : 2024-05-18T20:30:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Ouverture de l’exposition « Les bêtes au Moyen Âge – Comme un goût de merveilleux », Carte blanche à Jean Philippe Burnel et Marc Taupin. Sur les murs de la salle d’exposition et des chapelles de l’église abbatiale, les visiteurs découvriront une vaste ménagerie où se mêlent des animaux familiers et des créatures légendaires telles que des griffons, des basilics et d’autres licornes.

Abbaye de Hambye 7 Route de l’Abbaye, 50450 Hambye Hambye 50450 Manche Normandie 02 33 61 76 92 https://abbaye-hambye.manche.fr/ Notre Dame de Hambye s’élève sur les bords de la Sienne depuis le XIIe siècle. Occupée par des bénédictins jusqu’à la Révolution, les bâtiments monastiques sont vendus et l’église sert de carrière de pierre. Classée Monument Historique au début des 1900 et après de longs et patients de travaux de restautation, elle compte aujourd’hui parmi les ensembles monastiques médiévaux les plus complets de Basse-Normandie.

© Abbaye de Hambye

©Norbert Hardy