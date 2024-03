Exposition les architectes Dauvergne Le Blanc, vendredi 12 avril 2024.

Exposition les architectes Dauvergne Le Blanc

Le retour à la terre. Architecture au village et fermes modèles dans l’Indre du XIXème siècle.

Architectes départementaux de l’Indre pendant tout le XIXème siècle, les Dauvergne ont radicalement transformé le paysage architectural des villages de Brenne. A travers de nombreuses archives, vous découvrirez l’ampleur de leurs travaux et comprendrez comment ils ont rationalisé l’espace pour associer esthétisme et praticité. 3.33.3 3.3 EUR.

2024-04-12

2024-06-30

Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire ecomusee.brenne@wanadoo.fr

