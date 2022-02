Exposition : Lena Vandrey Hauterives Hauterives Catégories d’évènement: Drôme

Hauterives

Exposition : Lena Vandrey
Palais Idéal du Facteur Cheval
8 rue du Palais
Hauterives

2022-06-01 – 2022-08-31

Durant l'été 2022, le Palais idéal du facteur Cheval est fier de proposer une redécouverte et une relecture de l'œuvre de Lena Vandrey.

contact@facteurcheval.com
+33 4 75 68 81 19
http://www.facteurcheval.com/

