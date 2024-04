" title="Exposition LEGO Musée National de l’Automobile – Collection Schlumpf Mulhouse" alt="Exposition LEGO Musée National de l’Automobile – Collection Schlumpf Mulhouse" />

Exposition LEGO Musée National de l’Automobile – Collection Schlumpf Mulhouse, samedi 1 juin 2024.

Exposition LEGO Exposition et animations LEGO au musée ! 1 et 2 juin Musée National de l’Automobile – Collection Schlumpf Compris dans le billet d’entrée au musée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Rendez-vous le samedi 1er et dimanche 2 juin 2024 pour y découvrir un univers LEGO présenté sous la forme de dioramas, de créations, de sets de collections, mais pas que !

Fanabriques propose aux visiteurs, outre l’exposition de 25 constructeurs passionnés et de modèles XXL, des animations, une mosaïque à construire par le public, des jeux, et une petite boutique de sets Lego d’occasion.

Musée National de l'Automobile – Collection Schlumpf 17 rue de la Mertzau, 68 100 Mulhouse Mulhouse 68100 Bourtzwiller Haut-Rhin Grand Est