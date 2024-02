Exposition Le Spectacle de la marchandise | Normandie Impressionniste Caen, samedi 6 avril 2024.

Exposition Le Spectacle de la marchandise | Normandie Impressionniste Caen Calvados

La révolution commerciale du XIXè siècle transforme la ville. Les artistes ont les témoins privilégiés de ces bouleversements économiques, visuels et sociaux et leurs oeuvres traduisent l’animation incessante des rues marchandes.

Jules Adler et Raoul Dufy sont exposés aux côtés de Pierre Bonnard, Edouard Vuillard, Camille Pissarro, Edouard Manet, Henri de Toulouse-Lautrec, Maximilien Luce ou Théophile Steilen. Le parcours fait revivre le bouillonnement des villes marchandes à travers une centaine d’œuvres (peintures, photographies, sculptures, films, dessins, gravures) auxquelles se mêlent de petits ensembles d’enseignes commerciales, d’affiches publicitaires et d’objets promotionnels faisant de la ville un « magasin d’images et de signes » comme l’écrivait Charles Baudelaire en 1859.

Stage, week-end famille et visites guidées sont proposées dans le cadre de l’exposition, toute la programmation est disponible sur le site du musée.

Avec le soutien exceptionnel de la Bibliothèque nationale de France, du musée d’Orsay, du musée Carnavalet-Histoire de Paris et de la National Gallery de Washington.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-09-08

Musée des Beaux-Arts

Caen 14000 Calvados Normandie

