Exposition Le rôle des femmes de 1914 à 1918 Musée du Chanvre et de la ganterie Cognac-la-Forêt, samedi 4 mai 2024.

Exposition Le rôle des femmes de 1914 à 1918 Musée du Chanvre et de la ganterie Cognac-la-Forêt Haute-Vienne

L’exposition aborde le rôle des femmes tout au long de ce premier conflit mondial, gardiennes du territoire dans les champs, munitionnettes dans les usines, anges blancs dans les hôpitaux, marraines… Les femmes remplacent et soutiennent les hommes. Elles font preuve de patriotisme et de solidarité. Et pourtant à la démobilisation on les oblige à

reprendre leur place et leur fonction d’avant guerre. L’Etat demande à la femme d’enfanter pour repeupler la France meurtrie. La parenthèse d’autonomie se referme. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 14:30:00

fin : 2024-05-12 17:30:00

Musée du Chanvre et de la ganterie 60 rue Jean Moulin

Cognac-la-Forêt 87310 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine patrimoine.cognac87@gmail.com

