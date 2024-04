EXPOSITION LAY UP LAY UP Toulouse, vendredi 3 mai 2024.

Fort de son succès sur les éditions précédentes, la 4e édition de Layup, une exposition à ciel ouvert dédiée à l’art urbain voit encore plus grand avec un site XXL !

Pour l’occasion, ce lieu de 3 500 m2 est complètement transformé par une cinquantaine d’artistes, locaux et internationaux, avec des fresques monumentales, des installations in situ ainsi que des expositions de toiles et de photographies.

Véritable lieu de vie, cet espace hybride propose un espace Food & Drink, mais aussi de nombreux rendez-vous pour petits et grands ateliers graffiti, visites guidées, signatures de livres, marché des créateurs, brunch des chefs, battle de danse…

Voici quelques noms d’artistes qui participent à cette 4e édition Tilt, Sidka, Difuz, Yeye Weller, 100TAUR EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03

fin : 2024-06-23

LAY UP 11 Boulevard Delacourtie

Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie expolayup@gmail.com

