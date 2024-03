EXPOSITION LA VIGNE ET LE VIN À BAR-LE-DUC Place François Gossin Bar-le-Duc, samedi 20 avril 2024.

Le Musée barrois s’associe au salon du vin In Vino Visitas, organisé par l’association Meuse Saint Vincent, en présentant une trentaine d’œuvres et objets en lien avec la viticulture à Bar-le-Duc. Peintures, dessins, outils et objets de dégustation sont les témoins d’un passé viticole important.

Entrée gratuite.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 09:00:00

fin : 2024-04-25 17:00:00

Place François Gossin Hôtel du Département

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est musee@meusegrandsud.fr

