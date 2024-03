Exposition – La recette d’un livre Bibliothèque municipale « Au plaisir de Lire » Drémil-Lafage, mercredi 17 avril 2024.

Exposition – La recette d’un livre La création d’un livre, sa fabrication, sa commercialisation, tout un monde expliqué sous la forme d’une recette de cuisine. 17 avril – 30 mai Bibliothèque municipale « Au plaisir de Lire » Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-17T09:00:00+02:00 – 2024-04-17T12:00:00+02:00

Fin : 2024-05-30T15:00:00+02:00 – 2024-05-30T18:30:00+02:00

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les livres. De la création d’une histoire, en passant par l’impression jusqu’au livre chez le libraire ou dans votre bibliothèque ! Comment auteur et illustrateur se partagent-ils les tâches ? A quoi servent les annotations sur les couvertures ? Où trouver des livres ?

Cette exposition répond à toutes ces questions et bien plus encore. Suivez notre chef cuisinier Libris et venez goûter à la formidable aventure qu’est la connaissance d’un livre !

Public enfant et adolescent

Bibliothèque municipale « Au plaisir de Lire » 3 allée de l’église 31280 Drémil-Lafage Drémil-Lafage 31280 Haute-Garonne Occitanie 05 62 18 57 20 [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 18 57 20 »}]

exposition métiers