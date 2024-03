Exposition « La grandi histoire du dessin sans fin » de Elly Oldman Médiathèque François Mitterrand Argentan, samedi 20 avril 2024.

Exposition « La grandi histoire du dessin sans fin » de Elly Oldman Médiathèque François Mitterrand Argentan Orne

Samedi

Exposition d’art numérique

Elly Oldman, jeune illustratrice rennaise coincée dans son lit suite à un accident, se lance dans la réalisation sur Instagram d’un dessin… sans fin @theinfinitedrawing.

Dans un style graphique bien à elle, elle y déploie toute sa créativité et son imaginaire débordant. Le projet d’exposition “La Grande Histoire du Dessin Sans Fin” est né !”

Elly Oldman nous conte une fable loufoque et rocambolesque, sur fond de considération écologique et environnementale dans une fresque interactive, géante et évolutive, à découvrir en dessins mais aussi en réalité augmentée !

Exposition immersive du 20 avril au 15 juin 2024

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20

fin : 2024-06-15

Médiathèque François Mitterrand 1,3 rue des Rédemptoristes

Argentan 61200 Orne Normandie animations-mediatheque@argentan-intercom.fr

