Exposition « La caricature dans tous ses états » Bischwiller, dimanche 14 avril 2024.

Exposition « La caricature dans tous ses états » Bischwiller Bas-Rhin

L’exposition La caricature dans tous ses états revient sur les origines et la définition du dessin caricatural et satirique en Europe et retrace les grandes lignes du développement de la caricature moderne. En cette année d’élections européennes, elle fait la part belle aux relations franco-allemandes, depuis la signature du Traité de l’Élysée en 1963 jusqu’à nos jours complétée par des œuvres de l’artiste alsacien Tomi Ungerer et des dessins de presse du dessinateur Plantu.

La Ville de Bischwiller consacre sa prochaine exposition temporaire à un sujet de grande actualité la caricature.

Forme d’art graphique complémentaire au discours dans les médias, elle incarne aujourd’hui la tradition républicaine et la liberté d’opinion et d’expression, protégée en France par les lois sur la liberté d’expression de 1789 et la liberté de la presse de 1881.

Existant depuis l’Antiquité, elle a évolué au fil du temps, avec une diffusion toujours croissante en raison de son langage mordant, de la variété de ses expressions et de son ancrage dans le temps court de l’actualité.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 14:00:00

fin : 2024-09-22 18:00:00

19 Rue des Charrons

Bischwiller 67240 Bas-Rhin Grand Est dcc@bischwiller.com

L’événement Exposition « La caricature dans tous ses états » Bischwiller a été mis à jour le 2024-02-29 par Commune de Bischwiller