Exposition Jardin écologique Médiathèque La Tremblade, jeudi 2 mai 2024.

Jardiner procure un bien-être physique et psychologique.

Les plaisirs du jardin sont multiples. On peut observer la croissance d’une plante, admirer sa floraison, récolter et déguster les produits de son jardin…

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-02

fin : 2024-05-31

Médiathèque 30 rue de la Seudre

La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine bibliotheque@la-tremblade.com

L'événement Exposition Jardin écologique La Tremblade a été mis à jour le 2024-03-28