Exposition – Jacques de Maillé (1915-1974) «Regards sur la presqu’île» Galerie Chapleau Le croisic, samedi 6 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T14:30:00+02:00 – 2024-04-06T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-30T14:30:00+02:00 – 2024-06-30T18:00:00+02:00

La Galerie Chapleau est heureuse d’accueillir une nouvelle exposition consacrée au peintre Jacques de Maillé.

À l’occasion du 50e anniversaire de sa disparition, la Ville du Croisic accueille à nouveau les œuvres de Jacques de Maillé. Cette fois, l’exposition présente les magnifiques paysages du Croisic et de la presqu’île tout en évoquant la passion de l’artiste pour la Marine et les paquebots, sans oublier la Bretagne.

L’aquarelle est une discipline des plus difficiles car elle ne tolère aucun repentir, aucune correction. Jacques de Maillé y excelle et cette exposition ravira les passionnés du monde de la mer, de la Bretagne à travers le regard d’un artiste d’exception, méconnu de son vivant.

Nous remercions sa fille Christine de Maillé de nous faire à nouveau confiance et de partager avec le public la passion et le talent de son père trop tôt disparu.

Biographie

Jacques de Maillé est né le 25 novembre 1915. Il vécut à Batz-sur-Mer (à l’époque le Bourg de Batz) jusqu’à l’âge de 12 ans. Ces années à Batz sont à l’origine de sa passion pour l’Océan et la Bretagne. Malheureusement très myope, il ne put jamais réaliser son rêve d’intégrer la Marine Nationale.

Il compensa cette frustration à travers une œuvre immense majoritairement axée sur la Bretagne, les bâtiments de la Marine Nationale, les paquebots, cargos, voiliers, etc.

Il commença à Nantes des études de droit interrompues par la guerre. Dans un premier temps sur le front à Rethel, il est ensuite en captivité dans un stalag en Allemagne. Avant que le conflit se durcisse, les Allemands remarquèrent son talent et, aussi incroyable que cela soit, ils le firent exposer. Peu après les conditions de captivité furent terribles et à la Libération, son état de santé était extrêmement dégradé.

Après son mariage, il s’installa à Lyon où vivait son épouse. Sans diplôme il travailla comme décorateur (décors de cinéma, d’opéra, pubs…). Chaque année il exposait au salon de la Marine à Lyon. Il fut Président d’honneur de l’Association des peintres amateurs lyonnais et reçu à 58 ans, sur son lit de mort, le premier prix des Beaux-Arts

de Lyon. Fidèle à Batz, son pays bien aimé, il ne manqua jamais d’y retourner au moins une fois par an et pour rien au monde, il n’aurait renoncé à l’invitation pour assister en tribune au lancement du France.

Un ouvrage est disponible à la vente à la galerie Chapleau.

Galerie Chapleau 6 rue Jules Ferry 44490 Le croisic

CULTURE EXPOSITION