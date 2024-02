Exposition itinérante Portraits d’artistEs par Sabine Breynaert Gaillan-en-Médoc, mardi 2 avril 2024.

En 2019, l’écrivaine Ghislaine Bizot et l’artiste Sabine BREYNAERT, ont collaboré autour d’un projet de livre portant sur des femmes artistes. Elles ont choisi quatorze femmes qui affichaient avec force et brio leur appartenance au monde des arts, au même titre que les hommes !

Quatre bibliothèques du territoire accueillent les portraits peints, mêlant les techniques du lavis d’aquarelle et travail sur tablette graphique, ainsi que les écrits sur ces artistEs.

Un kit pédagogique est mis à votre disposition pour vous accompagner dans la découverte de l’exposition.

Exposition dans le cadre du programme d’Education Artistique et Culturelle Paysage en Mouvement de la CDC Médoc Cœur de Presqu’Ile, avec la coordination artistique de La Manufacture Médocaine. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02

fin : 2024-04-26

Rue de l’Hôtel de Ville

Gaillan-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine

