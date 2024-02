Exposition « In Foliis Folia Arbres et Forêts du Cabinet des Livres » au Château de Chantilly Chantilly, samedi 1 juin 2024.

Exposition « In Foliis Folia Arbres et Forêts du Cabinet des Livres » au Château de Chantilly Chantilly Oise

L’arbre et le livre ont partie liée. En latin liber signifie à la fois le livre et l’écorce tandis que, depuis des temps immémoriaux, l’arbre et la forêt habitent l’imaginaire et la pensée des hommes.

Le Cabinet des livres explore ces liens multiples tissés du Moyen Âge à l’époque moderne. Symboles de vie, de connaissance ou de liberté, arbres personnifiés des fables, vergers des poètes et des amoureux, forêts des récits et légendes, ressources vivantes de plus en plus comptées, les arbres contribuent à la magie du Cabinet des livres durant tout l’été.18 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 10:00:00

fin : 2024-09-30 17:00:00

Rue du Connétable

Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France

L’événement Exposition « In Foliis Folia Arbres et Forêts du Cabinet des Livres » au Château de Chantilly Chantilly a été mis à jour le 2024-01-31 par SIM Hauts-de-France Chantilly-Senlis Tourisme