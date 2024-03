Exposition : Hessie #Fil #Temps #Contretemps L’Atelier blanc et le Moulin des arts Villefranche-de-Rouergue, vendredi 31 mai 2024.

Exposition : Hessie #Fil #Temps #Contretemps Cette exposition-hommage à Hessie, construite en deux volets, en résonance avec d’autres artistes de la jeune création contemporaine exprime les fondements de l’Atelier Blanc. Les liens et complicité… 31 mai – 2 juin L’Atelier blanc et le Moulin des arts Gratuit. Entrée libre.

Cette exposition-hommage à Hessie, construite en deux volets, en résonance avec d’autres artistes de la jeune création contemporaine exprime les fondements de l’Atelier Blanc. Les liens et complicités tissés avec Dado et la famille Djuric, tout autant que l’attachement de Pierrette et André Villemagne à soutenir la création contemporaine, guident ce projet qui fait écho à 20 ans (déjà !) de partage sur le territoire de Villefranche-de-Rouergue.

Hessie, femme autodidacte, immigrée, fut l’une des rares artistes de couleur active sur la scène française des années 1970. Avec des matériaux pauvres, domestiques, féminins ou liés à l’enfance comme le fil, son oeuvre reste fortement contemporaine et, selon la critique d’art Aline Dallier, elle fait partie des « nouvelles Pénélopes ».

En s’inscrivant dans la thématique du temps, l’exposition consacrée au travail du fil et du temps passé à l’ouvrage, réunit autour des oeuvres de Hessie chaleureusement prêtées par la Galerie Arnaud Lefebvre avec l’amitié de la famille Djuric, des artistes contemporains qui entrent en résonance avec elle et nous relient à son art.

L’Atelier blanc et le Moulin des arts Chemin de la rive droite, 12200 Villefranche-de-Rouergue Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie 05 81 21 83 61 http://www.atelier-blanc.org L’Atelier Blanc et son jardin peuplé d’œuvres artistiques invitent, au cœur de la création contemporaine, à découvrir des artistes professionnels, reconnus ou émergents, issus des scènes régionale, nationale ou internationale. Sont organisées visites guidées des expositions, ateliers pour enfants, actions culturelles accompagnant les expositions.

Le Moulin des Arts accueille des artistes en résidence, en lien avec les expositions programmées et le Prix de la Jeune Création. Des temps de rencontres et de restitution sont organisés pour chaque artiste accueilli.

Ouvert de mars à décembre, du mercredi au samedi, de 14 h à 18 h, entrée libre.

© Hessie, Les Trous, série Trous, 1973, (détail). Broderie de fil bleu sur perforations sur tissu de coton, 166 x 85 cm.

Photo Béatrice Hatala / Courtesy Galerie Arnaud Lefebvre et Famille Djuric @ Adagp, 2024.