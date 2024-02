Exposition Henri Michaux « Ecritures » Issoudun, mardi 1 octobre 2024.

Exposition Henri Michaux « Ecritures » Issoudun Indre

Le musée met à l’honneur le peintre-poète Henri Michaux (1899-1984) à l’occasion d’une exposition hommage, célébrant le quarantième anniversaire de sa disparition ainsi que le centenaire du Mouvement Surréaliste, tel que défini par André Breton en 1924, mouvement dont il était proche…

Né à Namur en 1899 et décédé à Paris en 1984, l’artiste franco-belge a marqué son siècle de ses recherches faites au cours de ses voyages, de ses multiples rencontres et de ses innombrables explorations plastiques et littéraires.

Avec 46 œuvres originales, acquises par achats ou donations, le musée détient un important fonds d’œuvres originales signées Henri Michaux. Exposées dans deux salles du musée, du 9 février au 29 décembre 2024, elles constituent le parcours d’exposition en dessinant en filigrane les contours de la vie de l’artiste.

Cette exposition s’inscrit dans une volonté de présenter de façon régulière les donations exceptionnelles faites au musée. EUR.

Rue de l’hospice Saint-Roch

Issoudun 36100 Indre Centre-Val de Loire musee@issoudun.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-01 14:00:00

fin : 2024-12-30 18:00:00



