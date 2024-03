Exposition Habiter entre ciel et terre Mulhouse, vendredi 24 mai 2024.

Imaginer d’habiter et de vivre sans toucher le sol ou avec une zone de contact minimum, voici le défi lancé aux élèves des classes allant de la maternelle au lycée.

Les maquettes réalisées dans le cadre du jeu-concours organisé dans le cadre des Journées de l’Architecture illustrent leur vision des moyens de se suspendre, accrocher, faire voler, enjamber, flotter, soulever, se hisser en touchant à peine terre ! 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-24 13:00:00

fin : 2024-06-21 18:30:00

5 place Lambert

Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est maisondupatrimoine@mulhouse-alsace.fr

