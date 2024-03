EXPOSITION GRAINES D’AVENIR MAM Béziers, mercredi 24 avril 2024.

EXPOSITION GRAINES D’AVENIR MAM Béziers Hérault

Face aux enjeux liés aux changements climatiques et à l’effondrement de la biodiversité, une transition alimentaire et agricole est indispensable. Aborder la question des semences est une manière d’aborder cette problèmatique à la source. Cette exposition permet au plus grand nombre d’accéder aux connaissances qu’englobe la question des semences.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-24

fin : 2024-05-28

Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie mediatheque@beziers-mediterranee.fr

