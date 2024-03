Exposition Giovanni da Verrazzano Du Havre à la baie de New York Musée Hôtel Dubocage de Bléville Le Havre, mercredi 17 avril 2024.

Exposition Giovanni da Verrazzano Du Havre à la baie de New York Musée Hôtel Dubocage de Bléville Le Havre Seine-Maritime

Vendredi

L’exposition Giovanni da Verrazzano Du Havre à la baie de New York commémore le 500ème anniversaire de l’arrivée de cet aventurier dans la baie de New York, le 17 avril 1524. Giovanni Verrazzano est attesté comme le premier navigateur européen à l’avoir découverte. Cette expédition, souhaitée par François Ier, résonne avec l’histoire havraise puisque La Dauphine, l’un des navires de l’escadre, fut armée au Havre en juin 1523.

Associant les bibliothèques municipales, les Archives municipales et les Musées d’Art et d’Histoire du Havre, l’exposition est présentée sur les grilles du jardin de l’Hôtel Dubocage de Bléville du 17 avril au 22 septembre 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-17

fin : 2024-09-22

Musée Hôtel Dubocage de Bléville 1 Rue Jérôme Bellarmato

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

