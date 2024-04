Exposition Gerardo Lizarraga, artiste en exil Rue de la Poste Oloron-Sainte-Marie, lundi 15 avril 2024.

Exposition Gerardo Lizarraga, artiste en exil Rue de la Poste Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Intéressé par la peinture dès son plus jeune âge, Gerardo entre en 1924 à l’École Supérieure de Peinture, Sculpture et Gravure de Madrid.

En 1937, il crée les décors et costumes de l’opéra « Pedro Mari, cancion de libertad ». Il fonde également la société cinématographique « Ediciones Antifascitas » avec laquelle il réalise des documentaires tels que « Tejados de Madrid » etc… En 1938, il participe au film suréaliste « Don Do Re mi fa sol la si do ».

En 1939, il est enfermé au camp d’Argelès sur Mer. Durant ces incarcérations, il peint des dizaines de dessins. Il définit lui-même cette étape comme étant « la chose la plus importante de ma production artistique ». Il s’agit de dessins surréalistes dans lesquels il exprime ses sentiments et ses humeurs durant son emprisonnement dans les camps français. Après sa mort, ses oeuvres ont été conservées dans une malle gardée par sa famille. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-15 14:00:00

fin : 2024-04-27 18:00:00

Rue de la Poste Hall de la Salle Jéliote

Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine jeliote@hautbearn.fr

