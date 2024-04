Exposition Georges Chazaud « Contemplation et rêveries » Fresselines, dimanche 1 septembre 2024.

Exposition Georges Chazaud « Contemplation et rêveries » Fresselines Creuse

Ce projet d’exposition est pour nous tous, les enfants, petits-enfants et épouse de l’artiste Georges Chazaud, essentiellement, un puissant hommage, à l’homme fabuleux et l’artiste merveilleux qu’il fut… Certains dirent de son travail que c’est “une œuvre heureuse”, et il est vrai que la joie et l’éloge à la vie sont intensément présentes dans l’œuvre de Georges Chazaud. Nous voulions depuis longtemps, proposer à voir, ce qui fut les cheminements d’une vie d’artiste, ses différents regards dans une carrière intense et riche de rencontres et d’engagements artistiques. Son œuvre tissée, peinte, dessinée, et écrite, n’aura de cesse de tendre vers une vérité pure et simplement éternelle.

Rens 05 55 89 27 73 6.5 6.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-01 14:00:00

fin : 2024-11-11 18:00:00

Fresselines 23450 Creuse Nouvelle-Aquitaine

