EXPOSITION FRESQUE DU CLIMAT Chauvé, vendredi 16 février 2024.

Comprendre les enjeux climatiques en jouant, ça vous tente ?

Venez partager un moment convivial et ludique d’apprentissage collectif à la Maison du Parc de Chauvé.

Cet animation vous permettra de comprendre les causes et les conséquences du réchauffement climatique.

Atelier scientifique, collaboratif et créatif, la Fresque du Climat est conçue pour sensibiliser de façon ludique au changement climatique.

3 bonnes raisons d’y participer

découvrir le fonctionnement du climat

comprndre les causes et conséquences de son dérèglement

prendre conscience de la complexité du changement climatique

La vision d’ensemble de cette problématique vous donnera les clés de compréhension pour agir efficacement.

Cet outil a été conçu et partagé en Creative Commons par Cédric Ringenbach, plus d’infos fresqueduclimat.org

Inscription auprès de la Maison du Parc.

Début : 2024-02-16 09:00:00

fin : 2024-02-16 12:00:00

Chauvé 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire coordinateur@mdpchauve.fr

L’événement EXPOSITION FRESQUE DU CLIMAT Chauvé a été mis à jour le 2024-02-09 par eSPRIT Pays de la Loire