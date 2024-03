EXPOSITION « FORTUNA » MRAC Sérignan, samedi 6 avril 2024.

EXPOSITION « FORTUNA » MRAC Sérignan Hérault

L’exposition Fortuna réunit plus de 25 artistes de différentes générations et de différentes nationalités. Elle propose une réflexion sur les formes dans l’espace marqué par le skateboard. Venez découvrir cette toute nouvelle exposition !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-09-22

146 Avenue de la Plage

Sérignan 34410 Hérault Occitanie museedartcontemporain@laregion.fr

