Exposition « Forêt » Pavillon du Milieu de Loire Pouilly-sur-Loire, samedi 7 septembre 2024.

Plongez au cœur de l’écosystème forestier.

Des panneaux pédagogiques richement illustrés, des maquettes et des manipulations vous dévoileront les secrets de la forêt, de son fonctionnement et de ses habitants.

Une expérience enrichissante pour petits et grands en faveur de la protection des forêts.

Une exposition conçue par la Maison de la Forêt de Paucourt

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-07 10:00:00

fin : 2024-10-16 12:30:00

Pavillon du Milieu de Loire 17 Quai Jules Pabiot

Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté pavillondeloire@coeurdeloire.fr

