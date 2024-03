Exposition « Faune et fiction » Marie Allais à la P’tite Galerie La P’tite Galerie Châteaugiron, mercredi 10 avril 2024.

« Faune et fiction »

D’un côté, les dessins expriment la splendeur et la richesse du monde animal, à travers une multitude de couleurs et de détails.

De l’autre, ces dessins abordent différentes fictions en mettant en avant les personnages de films, ces héros qui nous divertissent et nous font rêver.

Horaires de la P’tite Galerie

Du mardi au vendredi entre 10h-12h30 et 14h-17h30 (dès 9h le jeudi)

Le samedi entre 10h et 13h et entre 14h et 16h .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10

fin : 2024-05-02

La P’tite Galerie 2 rue Nationale

Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne

