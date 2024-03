Exposition et concours d’Aquarelles 2024 de Ste Marie de Campan Campan, vendredi 12 juillet 2024.

Le Concours d’Aquarelles de Sainte Marie de Campan est organisé sous la forme de concours, d’exposition et de ventes.

Il est ouvert aux artistes de toute la France qui souhaitent exposer leur aquarelles sur le thème des Pyrénées.

Cette exposition est ouverte à tous les niveaux (amateurs et confirmés) et à toutes les pratiques d’aquarelles.

Par la transparence des couleurs des Aquarelles, c’est la vision de l’artiste sur les Pyrénées et sur notre environnement qui est alors recherchée et récompensée. C’est le sens de notre Concours d’aquarelles, concours de niveau national proposant régulièrement quelques 80 artistes et fréquenté par 1500 visiteurs.

Ouverture de l’expo et vernissage le 12 juillet à 17 heures.

Pour des informations supplémentaires; vous pouvez également nous joindre par téléphone au 05 62 91 72 81. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-12

fin : 2024-07-27

SAINTE MARIE DE CAMPAN

Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie

