Exposition Escapades Urbaines de Carlo Ruggeri Etappenstall Erstein

Exposition Escapades Urbaines de Carlo Ruggeri À ce monde aux accents métalliques répond dans une belle résonnance les visions décalées de Carlo Ruggeri. Samedi 18 mai, 19h30 Etappenstall

Début : 2024-05-18T19:30:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00

À ce monde aux accents métalliques répond dans une belle résonnance les visions décalées de Carlo Ruggeri.

Lui aussi se sert de la matière et des techniques. Il fait fusionner les clichés, joue sur la symétrie et la surimpression pour donner lieu à des escapades originales, parfois improbables, qui nous font arpenter les pavés et les parvis de villes pourtant bien connues mais métamorphosées.

On y vient avec divers moyens de locomotions ; de la rame bondée du tram au vélo dans une artère esseulée de sa foule.

VERNISSAGE à 19h30

Etappenstall 16 rue du Général de Gaulle, 67150 Erstein, Bas-Rhin, Grand Est, France Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est 03 90 29 93 55 http://www.ville-erstein.fr/culture_et_loisirs/espace_culturel_etappenstall_83.php Unique en Alsace, l’Etappenstall propose des expositions exclusivement temporaires qui valorisent le patrimoine, explorent des disciplines artistiques et des sujets de société. Chaque saison culturelle la programmation est construite autour d’un thème différent.

