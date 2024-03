Exposition Equinoxe la dragonne Chapelle du Mûrier 44740 Batz sur mer Batz sur mer, mercredi 17 avril 2024.

EXPOSITION « Équinoxe La dragonne » Arrivée par la mer, la créature fantastique sortie de l'imaginaire du plasticien et illustrateur Paul ROUILLAC s'installe pour quelques semaines au coeur des… 17 avril – 31 août Chapelle du Mûrier 44740 Batz sur mer

EXPOSITION « Équinoxe La dragonne »

Arrivée par la mer, la créature fantastique sortie de l’imaginaire du plasticien et illustrateur Paul ROUILLAC s’installe pour quelques semaines au coeur des ruines de la chapelle du Mûrier. Est-elle responsable de la destruction du toit ? Mystère…

Fabriquée principalement avec des bouteilles de lait, « Équinoxe La dragonne » est née au printemps (d’où son nom) 2021 après un an de gestation sur l’île de Bréhat. Elle mesure 6 mètres de long et plus de 2 mètres de haut. Sa structure est en fer à béton soudé, enrobée de grillage. Les écailles sont découpées

dans 1307 bouteilles blanches et 36 bidons plastique.

Artiste français né en 1985, Paul ROUILLAC a notamment exposé sa dragonne pour l’édition 2023 de « Jardin des arts » à Châteaubourg. Redonnant vie à des bidons en plastique, il assemble des masques en y ajoutant des yeux et autres accessoires à partir de récupérations collectées.

Vernissage en présence de l’artiste Mercredi 17 avril à 18h30 – Chapelle du Mûrier.

