EXPOSITION EGOTARIUM ALETEÏA Nancy, samedi 6 avril 2024.

Invitée à participer à la table-ronde De l’art urbain pour fabriquer les villes , lors de l’édition des Rencontres Urbaines de Nancy 2022, Aleteïa découvre Nancy. Poussée par sa curiosité, elle se laisse embarquer par la séduction de la ville. Un projet d’exposition naît alors, modestement nommé EGOTARIUM. Aleteïa se lance à l’assaut de la forme muséale et tente une catastérisation générale de son rapport au monde. Il y sera donc question d’ego artistique, avec distance et ironie, mais surtout de sa difficile construction quand on est une femme comment, contre vents et marées, en plein patriarcat, devient-on Aleteïa ? Mais aussi de l’égo de l’humain du 21e siècle et de son rapport à la nature et à son histoire contemporaine.

En contrepoint l’installation dans la ville d’une oeuvre in situ Le pèlerinage du turfu nous invitera à un voyage temporel et méditatif autour de notre avenir commun.

Finalement, pour sortir de l’égo, l’artiste nous proposera de danser la couleur à l’occasion d’un grand Holi , une fête des pigments qui transformera l’espace Yves Coppens de la ville de Vandoeuvre en amas stellaire collaboratif et festif.

Dans le cadre des RUN 2024.Tout public

