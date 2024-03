Exposition Du Sport à l’œuvre Ferme d’en Haut Villeneuve-d’Ascq, samedi 13 avril 2024.

Exposition Du Sport à l’œuvre Du 13 avril au 28 juillet 2024 à la Ferme d’en Haut 13 avril – 28 juillet Ferme d’en Haut Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-13T15:00:00+02:00 – 2024-04-13T19:00:00+02:00

Fin : 2024-07-28T15:00:00+02:00 – 2024-07-28T19:00:00+02:00

Exposition Du Sport à l’œuvre

Le sport se pratique de 1000 manières. Il est partout, pour tous, se niche dans des endroits aménagés ou les plus inattendus. Il est discret ou très médiatisé. Il se pratique seul ou en équipe, est source d’émotions collectives, de défis individuels, et se décline partout sur la planète.

Angélique, Laëtitia Badaut Haussmann**, Lili Bel, Roro Mawouane, Laurent Perbos, Frédéric Royer*, Pierre Schwartz, Caroline Secq, Omar Victor Diop et Emily Wardill** posent leur regard d’artiste sur la diversité culturelle, l’inclusion, l’effort, la performance, la recherche de la beauté du geste… des valeurs communes à l’art et au sport.

Découvrez leurs visions plurielles du sport en photographies, œuvres plastiques, vidéos, broderies et peinture. Prenez la balle au bond !

Gratuit, visite le samedi et dimanche de 15h à 19h et sur réservation pour les groupes villeneuvois en semaine au 03 20 61 01 46 ou lafermedenhaut@villeneuvedascq.fr

– Vernissage le 12 avril à 18h30, visible jusqu’au 28 juillet 2024

Autour de l’exposition :

– Dimanche 14 avril de 16h à 17h : Une petite marche, une heure de plaisir avec Emmanuelle Bugara des Lunettes jaunes, à partir de 10 ans.

– Dimanche 9 juin de 15h30 à 17h30 : Atelier parents-enfants de création textile avec l’atelier Zut ! Création d’un doudou en tissu sur la thématique du sport. Dès 6 ans, accompagné d’un adulte.

Places limitées, inscriptions au 03 20 61 01 46

* Œuvre issue de la collection de l’Inventaire / Artothèque Hauts – de – France

** Oeuvres issues de la collection FRAC Champagne-Ardenne, Reims

Ferme d’en Haut 268 rue Jules-Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France 03 20 61 01 46 https://lafermedenhaut.villeneuvedascq.fr/ https://www.facebook.com/fermedenhaut.vda [{« link »: « mailto:lafermedenhaut@villeneuvedascq.fr »}] La Ferme d’en Haut est un équipement culturel disposant d’une salle de spectacle, d’une salle d’exposition et d’un estaminet. Elle peut également accueillir des artistes en résidence. Accès: Autoroute Paris-Gand – sortie Château-quartier Flers-Bourg, Métro Pont-de-Bois, bus 13 arrêt Faidherbe ou liane 6, arrêt Château ou Métro Fort de Mons: liane 6 arrêt Château.

L’Envolée par Angélique