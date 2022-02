Exposition du Pays d’art et d’histoire du Beaujolais « Miroirs, petit choux et papillotes » Villefranche-sur-Saône Villefranche-sur-Saône Catégories d’évènement: Rhône

Villefranche-sur-Saône

Exposition du Pays d’art et d’histoire du Beaujolais « Miroirs, petit choux et papillotes » Villefranche-sur-Saône, 1 juin 2022, Villefranche-sur-Saône. Exposition du Pays d’art et d’histoire du Beaujolais « Miroirs, petit choux et papillotes » Maison du Patrimoine 30 rue Roland / 739 rue Nationale Villefranche-sur-Saône

2022-06-01 – 2022-03-31 Maison du Patrimoine 30 rue Roland / 739 rue Nationale

Villefranche-sur-Saône Rhône Villefranche-sur-Saône L’exposition vous propose une immersion dans le siècle des Lumières et les premières décennies du 19ème siècle. Nées entre 1746 et 1766, cinq femmes liées au Beaujolais écrivent beaucoup, sous la forme de lettres ou de mémoires. maisonpatrimoine@villefranche.net +33 4 74 60 39 53 Maison du Patrimoine 30 rue Roland / 739 rue Nationale Villefranche-sur-Saône

dernière mise à jour : 2021-12-17 par Office de tourisme du Beaujolais

Détails Catégories d’évènement: Rhône, Villefranche-sur-Saône Autres Lieu Villefranche-sur-Saône Adresse Maison du Patrimoine 30 rue Roland / 739 rue Nationale Ville Villefranche-sur-Saône lieuville Maison du Patrimoine 30 rue Roland / 739 rue Nationale Villefranche-sur-Saône Departement Rhône

Villefranche-sur-Saône Villefranche-sur-Saône Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villefranche-sur-saone/

Exposition du Pays d’art et d’histoire du Beaujolais « Miroirs, petit choux et papillotes » Villefranche-sur-Saône 2022-06-01 was last modified: by Exposition du Pays d’art et d’histoire du Beaujolais « Miroirs, petit choux et papillotes » Villefranche-sur-Saône Villefranche-sur-Saône 1 juin 2022 rhône Villefranche-sur-Saône

Villefranche-sur-Saône Rhône