EXPOSITION-DOSSIER UN VOYAGE EN ASIE AVEC LE MUSÉE BARROIS Médiathèque Jean Jeukens Bar-le-Duc, samedi 20 avril 2024.

Le Musée barrois conserve plus de 300 objets provenant d’Extrême-Orient et d’Asie du Sud-Est. Récolés en 2021, ils font, cette année, l’objet d’une étude par une étudiante en Master 1 de l’université de Lorraine. C’est l’occasion de les mettre en valeur, à travers une sélection représentative des différents domaines conservés au musée et des techniques de fabrication.

Entrée gratuite.Tout public

0 EUR.

Début : 2024-04-20 10:00:00

fin : 2024-05-18 18:00:00

Médiathèque Jean Jeukens 74 Rue de Saint-Mihiel

Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est musee@meusegrandsud.fr

