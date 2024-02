Exposition Dilettante » Place de la Gare Roscoff, samedi 20 avril 2024.

Exposition Dilettante » Place de la Gare Roscoff Finistère

« Dilettante », exposition d’artistes amateurs (photographies, peintures et sculptures), organisée par Art et Culture à Roscoff.

Cette exposition est ouverte (adhérents ou non) aux artistes totalement amateurs qui s’adonnent pour leur plaisir, leur passe-temps, leur hobby, à l’art pictural, à la sculpture et à la photographie… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 14:00:00

fin : 2024-05-04 18:00:00

Place de la Gare Espace Mathurin Méheut

Roscoff 29680 Finistère Bretagne art.culturearoscoff@gmail.com

