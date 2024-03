Exposition dessin/peinture Léonard et ses amis Office municipal de Tourisme Rognes, samedi 6 avril 2024.

« Léonard et ses Amis », une palette de peintres amateurs réunis à Rognes pour présenter un éventail d’œuvres aux techniques variées, reflet de la personnalité de chacun, sur un thème commun: la pierre.

Léonard et ses Amis est une association de peintres amateurs dans la région aixoise. Les peintres de l’Association exposent soit en solo, soit ensemble dans divers lieux en Pays d’Aix, mais aussi en dehors, voire à l’étranger, notamment en Allemagne.



Le Samedi matin, de 9 h à 12 h, est consacré à la Séance de Peinture en Commun, qui se tient désormais à la Salle des Mariages de la Mairie du Jas de Bouffan à Aix en Provence. Nous peignons ensemble, sans professeur attitré, mais dans le but d’échanger sur notre travail personnel, de nous aider mutuellement à avancer, proposer des expositions, participer collectivement à leur mise en place et aussi et surtout, passer un bon moment convivial. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-04-19

Office municipal de Tourisme 5 cours Saint Etienne

Rognes 13840 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur office.tourisme@rognes.fr

