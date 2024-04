Exposition des visages en utopies Quincaillerie Guéret, mardi 2 avril 2024.

Une exposition captivante de Laurent Bourlion de collages d’art comme numérique, mettant en lumière le Street Art et bien plus encore.

Plongez-vous dans une expérience immersive, où chaque œuvre est chargée de sens, transmettant des messages, rendant hommage et incitant à la réflexion.

L’art devient ainsi une introspection, une exploration de soi à travers le prisme de la créativité. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02

fin : 2024-05-03

Quincaillerie 22 avenue Charles de Gaulle

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine

