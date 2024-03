Exposition des artistes Lynn et Jimenez Fabrice Office de Tourisme de Saint Chamas Saint-Chamas, vendredi 5 avril 2024.

Exposition des artistes Lynn et Jimenez Fabrice Office de Tourisme de Saint Chamas Saint-Chamas Bouches-du-Rhône

Exposition des artistes Lynn (peintures) et JIMENEZ Fabrice (photographies) à la Chapelle Saint-Pierre. Entrée libre du lundi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30 et le samedi de 9h à 12h.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05

fin : 2024-04-27

Office de Tourisme de Saint Chamas 17 rue du 4 septembre

Saint-Chamas 13250 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur accueil@tourismesaintchamas.fr

L’événement Exposition des artistes Lynn et Jimenez Fabrice Saint-Chamas a été mis à jour le 2024-03-21 par Office de Tourisme de Saint Chamas