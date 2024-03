Exposition : dépaysages Musée d’art, histoire et archéologie Évreux, samedi 18 mai 2024.

Exposition : dépaysages A l'occasion du festival Normandie Impressionniste et de la 1ère biennale d'art contemporain d'Evreux, le musée invite du 18 mai au 22 septembre 2024 trois artistes à investir l'espace du Palais épis… Samedi 18 mai, 19h00

A l’occasion du festival Normandie Impressionniste et de la 1ère biennale d’art contemporain d’Evreux, le musée invite du 18 mai au 22 septembre 2024 trois artistes à investir l’espace du Palais épiscopal et à dialoguer avec le parcours permanent des collections. Si les Impressionnistes ont témoigné de l’évolution des paysages avec l’arrivée de la modernité, les artistes contemporains scrutent également les métamorphoses de leur environnement. Avec l’exposition Dépaysages, Guillaume Lebelle, Anne Houel et Jacques Perconte se penchent sur les mutations du paysage liées à l’activité humaine, entre fragilité, permanence et dissonance.

Tout public. Entrée libre.

Musée d’art, histoire et archéologie 2 esplanade Anne Baudot, 27000 Evreux Évreux 27000 Le Clos au Duc Eure Normandie 02 32 31 81 90 http://www.evreux.fr Créé en 1873 et installé dans l’ancien évêché jouxtant la cathédrale, le Musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Évreux est un « Musée de France ». Il présente des collections relatives à l’histoire de la cité antique et aux grands épisodes historiques de la ville et du territoire alentour. Sa collection de peinture abstraite de la seconde moitié du XXe siècle témoigne de liens étroits établis avec artistes et collectionneurs. À Evreux, direction centre ville-cathédrale. Parking aux abords du musée.

Anne Houel, Tobrouk, archéologie collective, plage de Ouistreham Riva-Bella 2023 © Anthony Girardi