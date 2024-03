EXPOSITION DECOUVERTE HISTOIRE DES DINOSAURES Salle L’Octroi Nancy, samedi 6 avril 2024.

Venez découvrir le monde fascinant des dinosaures lorsqu’ils sont proches de chez vous !

En tant que paléontologue d’un jour, vous pourrez explorer les plus célèbres dinosaures, vous retrouverez des reproductions de dinosaures pour certains robotisés et à taille réelle.

Nous remettons à l’entrée un petit fascicule permettant de répondre à des questions tout au long de la visite.

Cette aventure ludique et pédagogique durera environ 1h15 avec le quiz et la diffusion d’un documentaire sur le thème de la disparition des dinosaures, avec un T-Rex animatronique plus vrai que nature.

A la fin de cette expérience, les enfants pourront obtenir le diplôme du petit paléontologue.Tout public

10 EUR.

Début : 2024-04-06 10:00:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Salle L’Octroi 47 Bd d’Austrasie

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est leslie.falck@gmail.com

