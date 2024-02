Exposition de véhicules militaire Feugères, dimanche 28 juillet 2024.

Exposition de véhicules militaire Feugères Manche

Pour le 80e anniversaire de la libération de Feugères, des véhicules militaires seront exposés sur le terrain de foot et l’harmonie municipal de Périers sera présente. Buvette et restauration sur place.

Pour le 80e anniversaire de la libération de Feugères, des véhicules militaires seront exposés sur le terrain de foot et l’harmonie municipal de Périers sera présente. Buvette et restauration sur place. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-28 12:30:00

fin : 2024-07-28 18:30:00

Terrain de foot

Feugères 50190 Manche Normandie cdf.feugeres@outlook.fr

L’événement Exposition de véhicules militaire Feugères a été mis à jour le 2024-02-27 par Côte Ouest Centre Manche