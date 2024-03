Exposition de véhicules anciens et bourse Pontigny, samedi 18 mai 2024.

L’Amicale des Sapeurs Pompiers de Pontigny organise la 5ème exposition des véhicules anciens et bourse le samedi 18 mai 2024 à Pontigny.

Accueil des voitures, motos, tracteurs à partir de 7h. Accueil des exposants bourse de 6h à 8h (sur réservation, 2.5€/m)

Animations, buvette et restauration (spécialité jambon à la broche) seront de la partie !

Informations et réservations au 06 59 08 17 52 .

Début : 2024-05-18

fin : 2024-05-18

Halle du pré neuf

Pontigny 89230 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

