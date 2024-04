Exposition de peintures Moélie L’Antiquaire Sennecey-le-Grand, vendredi 5 avril 2024.

Exposition de peintures Moélie L’Antiquaire Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire

Vernissage exposition de peintures

L’univers de Moélie est essentiellement féminin et guidé par les émotions de l’instant.

La liberté est une quête, maîtriser les techniques pour s’affranchir des codes et sortir du cadre.

L’artiste aime s’aventurer dans de nouvelles voies, s’initier à de nouvelles pratiques.

Moélie travaille d’après photos, les siennes la plupart du temps et nourrie son approche autodidacte des univers de Manara ou Enki Bilal. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 18:00:00

fin : 2024-04-05

L’Antiquaire 3 impasse de la Tonne

Sennecey-le-Grand 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté antiquaire71@gmail.com

