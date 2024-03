Exposition de peintures de Jean-Claude Thiery Pithiviers Pithiviers, jeudi 4 avril 2024.

Exposition de peintures de Jean-Claude Thiery Exposition d’avril à l’Office de Tourisme du Grand Pithiverais. 4 – 23 avril Pithiviers Voir https://www.grandpithiverais.fr/

Venez admirer l’exposition de peintures d’un artiste amateur du Pithiverais, Monsieur Jean-Claude THIERY

Il vous propose de découvrir des paysages et un peu d’abstrait.

Pithiviers Office de Tourisme du Grand Pithiverais , 1 mail ouest, Pithiviers

