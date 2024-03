Exposition de peinture Souvenirs d’Armor, Gaston Thiery La Galerie Saint-Cast-le-Guildo, mardi 16 avril 2024.

Pierre Souverain, petit-fils du peintre Gaston Thiery, va rendre hommage à cet artiste en présentant l’exposition « Souvenirs d’Armor » retraçant l’œuvre peinte par Gaston Thiery à Saint-Cast-le Guildo.

Gaston Thiery est un peintre figuratif, né à Lille en 1922. Après des études aux Beaux-Arts en France et en Belgique, la seconde guerre mondiale éclate, et il se réfugie dans la Creuse à Fresselines. Il s’y installe et va créer pendant près de 70 ans, dans son atelier « La Grange » plus de 4500 tableaux, tapisseries d’Aubusson, dessins et sculptures.

Il a vu ses œuvres diffusées partout en Europe, au Japon et aux États-Unis. Certaines font partie de nombreuses collections publiques et particulières. Il a exposé dans les plus grandes galeries parisiennes sa peinture de paysage et de nature.

En 1970, il découvre les Côtes d’Armor et plus particulièrement Saint-Cast-le Guildo. Il tombe amoureux de la région et de ses larges horizons.

Il acquiert une maison à Saint-Cast et très vite y installe un atelier ne pouvant céder à la tentation de peindre les paysages, les vasières, les vieilles coques, les côtes rocheuses, les embruns et les brisants de notre côte d’Emeraude.

Cette aventure bretonne durera plus de vingt ans.

Gaston Thiery est décédé en 2013, mais son œuvre continue de vivre.

Après la réussite d’une majestueuse exposition rétrospective dans la Creuse en 2022 pour le centenaire de sa naissance, sa famille présente cette année une partie de son œuvre peinte dans les Côtes-d’Armor. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-16

fin : 2024-05-12

La Galerie 2 Rue Primauguet

Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne

