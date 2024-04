Exposition de peinture Hostellerie des Vins de Rognes Rognes, mardi 2 avril 2024.

Nouvelle exposition de peintures à l’Hostellerie des vins de Rognes, par une artiste locale Valérie Bonneau Marron.

Nous accueillons en avril et en mai les oeuvres de Valérie Bonneau Marron, artiste provençale créatrice de peintures.

Un travail centré sur la couleur, inspiré de la faune et de la flore provençale et de toutes les couleurs du sud. Elle propose des peintures qui s’exprime aussi bien par l’abstrait synthétique que le figuratif, avec différentes techniques acrylique, encres, gouaches, pastels…etc

Le vernissage aura lieu le samedi 6 avril à partir de 18h30 autour d’un verre de l’amitié. .

Début : 2024-04-02

fin : 2024-05-31

Hostellerie des Vins de Rognes Chemin De Brès

Rognes 13840 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur caveaudevente@hvrognes.com

