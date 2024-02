Exposition de Pascale Piron Aix-Villemaur-Pâlis, samedi 18 mai 2024.

Exposition de Pascale Piron Aix-Villemaur-Pâlis Aube

Du 18 mai au 4 août PALIS Exposition des peintures de Pascale Piron au Domaine du Tournefou. Depuis les années 1990, Pascale Piron réalise des peintures sur toile et sur papier. Son travail parle en silence ; il n’y a pas de récit pas de figuration. Il ne s’agit pas non plus de paysages, la question est souvent posée mais plutôt d’espaces intérieurs inscapes. Successions d’étapes et d’expériences, ses œuvres, aux dimensions parfois importantes, sont construites par la couleur articulations entre les plans, équilibres et déséquilibres, variations de tonalités, superpositions, résonances… Les formats sont verticaux, les proportions similaires; elles sont élaborées peu à peu… sur plusieurs mois voire plusieurs années. À l’huile ou à l’aquarelle et à la gouache, elles sont composées de strates ouvertures, passages du blanc de la toile ou du papier à la couleur noir de Mars, rouge de Venise, bleu de céruléum, terre verte, jaune de cadmium, etc. posés en aplats, irrégulièrement, dilués ou opaques, en commençant fréquemment par les tons les plus vifs. Les traces du pinceau sont plus ou moins visibles ; quelques lignes, tracées au stick à l’huile structurent, tendent l’espace du tableau. Construire, détruire, revenir, effacer, reprendre, raturer, recouvrir, aller plus loin … Ses peintures souvent complexes, denses, sont liées les unes aux autres et évoluent à la recherche de l’inattendu, d’une sensation, d’un dépassement… Les mercredis, samedis, dimanches et jours fériés de 15h à 19h. Tous publics. Entrée libre, au 4 rue du Tournefou à Palis. Contact +33(0)3 25 40 58 37 secretariat.tournefou@gmail.com Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18

fin : 2024-08-04

4 rue du Tournefou

Aix-Villemaur-Pâlis 10160 Aube Grand Est secretariat.tournefou@gmail.com

