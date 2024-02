Exposition de mosaïque contemporaine de Catherine ROTTINI Agence de Tourisme de Chagny Chagny, vendredi 3 mai 2024.

Venez découvrir les mosaïques de style contemporain de l’artiste Catherine ROTTINI originaire de Beaune et résidant en Saône-et-Loire. Autodidacte ayant réalisé plusieurs stages à la maison de la mosaïque à Paray-le-Monial, elle a effectué de nombreuses expositions et biennales. Ses œuvres sont inspirées de ses multiples voyages, et sont sculptées, voire taillées pour utiliser l’apport de matériaux bruts: agate mousse, fluroite, sélénite…. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-03 09:30:00

fin : 2024-05-30 12:30:00

Agence de Tourisme de Chagny 2 Rue des Halles

Chagny 71150 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Exposition de mosaïque contemporaine de Catherine ROTTINI Chagny a été mis à jour le 2024-02-22 par COORDINATION CÔTE-D’OR